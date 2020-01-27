ВЕНА, 27 янв /ПРАЙМ/. "Новатэк" через дочернюю Novatek Gas and Power Asia Pte. Ltd. продал 8,2 миллиона тонн сжиженного природного газа с "Ямал СПГ" в 2019 году, говорится в презентации заместителя председателя правления компании Марка Джитвэя.

Всего с "Ямал СПГ" в прошедшем году на продажу ушло 119 танкерных партий.

При этом в целом в 2019 году "Ямал СПГ" отгрузил 18,4 миллиона тонн СПГ, а с момента запуска проекта в 2017 году объем отгрузок достиг 26,9 миллиона тонн.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены и запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая — 17,5 миллиона тонн. Ведется строительство четвертой линии по собственной технологии "Новатэка" ("Арктический каскад") почти на 1 миллион тонн.