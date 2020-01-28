ХЕЛЬСИНКИ, 28 янв — ПРАЙМ. Последний блок электростанции Vartaverket в Стокгольме, работающий на угле, закончит работу в конце текущего отопительного сезона, сообщает во вторник энергетическая компания Fortum.

"Совместное предприятие Fortum Stockholm Exergi закроет свой последний угольный котел для производства электроэнергии и тепла на электростанции Vartaverket в Стокгольме в конце отопительного сезона весной 2020 года. Закрытие состоится на два года раньше, чем планировалось изначально", — говорится в сообщении.

В 2016 году Stockholm Exergi заменил большую часть старого угольного энергопроизводства Vartaverket биотопливом.

Stockholm Exergi — энергетическая компания, расположенная в Стокгольме, и принадлежащая городу Стокгольм и Fortum. У Stockholm Exergi более 800 тысяч клиентов. Кроме того, система централизованного охлаждения (система водяного кондиционирования) используется в более чем 400 больницах, центрах обработки данных и других предприятиях.

Fortum Corporation — финская государственная энергетическая компания. В компании работают около 8 тысяч специалистов в странах Северной Европы и Балтии, России, Польше и Индии. В 2018 году объем продаж составил 5,2 миллиарда евро, 57% всей выработки электроэнергии было без выбросов CO2. Акции Fortum котируются на Nasdaq Helsinki.