МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Пока автовладелец расплачивается за бензин, недобросовестные сотрудники АЗС могут недолить в машину до двух литров бензина из-за махинаций с колонками, рассказал РИА Новости исполнительный директор многопрофильного холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

"Чтобы избежать обмана при заливе топлива на АЗС, нужно заправляться у проверенной сети, хотя и тут может подстерегать обман со стороны недобросовестных работников – например, скрученные колонки. Речь идет о неисправных счетчиках на колонках. Недобросовестные сотрудники меняют настройки автомата, и при заправке он показывает ровно столько литров, сколько вы оплатили, а по факту – недоливает 1-2 литра. Для клиента это обычно незаметно", — сказал Гелемурзин.

Иногда сами заправщики задерживают бензин в шланге, пока клиент этого не видит – расплачивается за покупку или приобретает товары в минимаркете, добавил он. "Поэтому нужно следить за процессом и поведением сотрудников, которые могут выдать себя нервным напряжением", — предостерег эксперт.

Также Гелемурзин посоветовал хорошо изучать технические характеристики и объем бака автомобиля. "Важно, что практически все производители пишут в инструкции такую емкость бака, которая не предусматривает залив топлива под завязку. Поэтому не стоит удивляться, когда в автомобиль европейского производства помещается на четверть больше топлива при плавном заливе. У японских авто процент погрешности меньше – около 10%, российские марки допускают около 15%", — сказал он.

Эксперт отметил, что чаще всего производители закладывают "резервный запас" топлива, который дает возможность проехать некоторое время до ближайшей заправки после того, как загорается лампочка. "Поэтому полный бак нужно заправлять для длительной поездки, когда есть риск оказаться без топлива. В условиях города лучше поберечь авто и дать возможность системе вентиляции выполнять свои функции. Она нужна, чтобы у топлива была возможность для расширения при нагревании. Лучше заправляться до отстрела", — добавил Гелемурзин.