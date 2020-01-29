БЕРЛИН, 29 янв /ПРАЙМ/. Оснований для надежды на прогресс в украинском урегулировании сейчас больше, чем за все время с 2014 года, успехи в реализации нового соглашения о транзите газа через Украину подтверждают это, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

"Мы в этом году имеем больше оснований для надежды на хорошее развитие (в минском процессе), чем за все годы с 2014-го (когда начался конфликт). Мы наблюдали, что новый президент Украины был готов, господин (Владимир) Зеленский был готов переступить через себя. Я был рад, что и в другой большой стране — в России — была готовность пойти на этот риск, во всяком случае, в определенных границах", — заявил Альтмайер, выступая на ежегодном приеме профильного союза "Восточный комитет — Восточноевропейское объединение немецкой экономики".

"Это привело нас к тому, что мы возобновили нормандский процесс. Это также привело к тому, чтобы наши двухлетние усилия стабилизировать энергопоставки, диверсифицировать их и распределить в соответствии с участниками были вознаграждены", — продолжил немецкий министр.

Россия и Украина вечером 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.

По словам Альтмайера, правительство Германии изначально выступало с идеей о том, что в результате заключения нового транзитного договора "не должно быть проигравших, все должны выиграть". Берлину удалось убедить российских представителей, что продолжение украинского транзита "для них жизненный, значительный интерес".

В свою очередь, Киев удалось убедить в том, что "закрытие "Северного потока 2" и импорт СПГ из США или Ближнего Востока совершенно не поможет, если мы одновременно не позаботимся о том, чтобы значительная часть российского импорта поступала через Украину", рассказал министр.

Альтмайер также прокомментировал возможные санкции США против проекта "Северный поток 2", который предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет, который, в частности, предусматривает санкции против этой трубы. США потребовали от компаний, ведущих ее прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке "Северного потока 2".

По словам немецкого министра, "аргументы наших американских друзей о том, что в последующие годы мы будем импортировать меньше газа из Нидерландов, Великобритании и, возможно, из Норвегии и при необходимости будем импортировать больше газе из стран, вроде России, и таким образом зависимость возрастет" был опровергнут созданием в Германии двух терминалов для СПГ в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле.

Таким образом была заложена база для быстрого выстраивания новых цепочек поставок в том случае, если "когда-нибудь внезапно возник бы кризис", сказал министр.