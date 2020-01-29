ЯКУТСК, 29 янв /ПРАЙМ/. Власти Якутии с запуском газопровода "Сила Сибири" настаивают на создании в регионе "дочки" Газпрома по мере увеличения производственных показателей компании, сообщил РИА Новости председатель правительства республики Владимир Солодов.

Второго декабря 2019 года состоялся запуск участка протяженностью около 2200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). На втором этапе будет запущен участок длиной около 800 километров от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Таким образом, общая протяженность "Силы Сибири" составит около 3000 километров. Экспортная производительность — 38 миллиардов кубометров газа в год.

Власти Якутии обратились в федеральный центр по вопросу создания на территории Якутии дочерних структур "Газпрома".

"Вопрос находится в стадии проработки. Соответствующее обращение от имени главы республики было направлено в адрес главы государства. Поручения даны. Сейчас министерство энергетики РФ и "Газпром" прорабатывают этот вопрос. Пока позиция "Газпрома" находится в стадии формирования, мы обращаемся и, можно сказать, настаиваем на том, что объем производственной деятельности на Чаяндинском месторождении и транспортной системы "Сила Сибири" станет в ближайшие годы таким, что будет целесообразно создавать отдельную дочернюю структуру", — отметил Солодов.

По словам председателя правительства Якутии, власти региона находятся в тесном контакте с недропользователями относительно объема уплачиваемых налогов. "Для республики это важно, поскольку вопрос повлияет на режим налогообложения. Сейчас налогообложение происходит в рамках консолидированной группы налогоплательщиков. А если есть дочерние структуры крупных компаний, то идет более точная привязка к хозяйственной деятельности в отдельно взятом субъекте Российской Федерации. Кроме того, это позволит создать больше рабочих мест. И тем самым добиться того, чтобы знаковый для всей республики проект – освоение Чаяндинского газоконденсатного месторождения — стал драйвером развития экономики республики", — подчеркнул премьер республики.