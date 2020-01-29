МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. "Россети" в среду дали энергию Центру строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк", новая ЛЭП протяженностью более 55 км построена с учетом климатических особенностей Заполярья, сообщили "Россети".

В церемонии запуска участвовали глава "Россетей" Павел Ливинский, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

"С вводом в эксплуатацию построенной линии "Россети" обеспечили дополнительное развитие инфраструктуры на левом берегу Кольского залива, повысили надежность всей региональной энергосистемы и создали предпосылки для появления новых рабочих мест. Это очередной шаг на пути раскрытия богатого потенциала Мурманской области и вклад в развитие Российской Арктики", — заявил Ливинский во время пуска энергообъекта.

В 2020 году группа планирует инвестировать более 1,9 млрд рублей в модернизацию и развитие распределительного и магистрального комплексов Мурманской области. "Россети" также планируют построить в регионе электросетевой комплекс с внедрением в рамках концепции "Цифровая трансформация 2030" передовых и инновационных технологий и решений, отмечается в сообщении компании.