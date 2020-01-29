МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. "Газпром" в 2019 году экспортировал 58,5 миллиарда кубометров газа в Европу по "Северному потоку", следует из сообщения оператора проекта, компании Nord Stream AG.

"В 2019 году Nord Stream AG транспортировала 58,5 миллиарда кубометров природного газа потребителям в Европе через трубопровод "Северный поток", — сообщила компания.

Всего же с момента ввода в эксплуатацию первой линии газопровода в ноябре 2011 года по "Северному потоку" было транспортировано 322,5 миллиарда кубометров газа, также говорится в релизе.

В 2018 году объем прокачки составил 58,8 миллиарда кубометров, что стало рекордным показателем за все время работы газопровода.