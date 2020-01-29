ВЕНА, 29 янв — ПРАЙМ. Проекту газопровода EastMed будет сложно стать рентабельным из-за низких цен на газ в Европе, считает глава кипрской консалтинговой компании в нефтегазовой сфере eCNHC Чарльз Эллинас.

"Стремление Кипра и Израиля экспортировать газ в Европу сталкивается с проблемой низких цен и с климатической повесткой. Растёт вероятность, что у стран не получится экспортировать свой газ на глобальные рынки", — говорится в презентации эксперта о проекте EastMed, которую он представил на Европейской газовой конференции.

Так, по подсчетам аналитика, для того, чтобы поставки в Европу по EastMed были выгодны, Израилю нужно будет продавать газ с проекта "Левиафан" по цене 8 долларов за миллион британских термальных единиц (MMBtu) при себестоимости его добычи в 4,5 доллара.

Межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed было подписано 2 января в Афинах Грецией, Израилем и Кипром. Процедура заключения соглашения будет завершена его подписанием Италией, дата пока не определена. EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в его строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Газопровод пройдет через израильское месторождение "Левиафан" и кипрское "Афродита".