МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Чистая прибыль Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) по МСФО в 2019 году снизилась на 39,3% по сравнению с 2018 годом и составила 706 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Общая выручка группы снизилась на 9%, составив 7,547 миллиарда долларов, в основном в связи со снижением цен на уголь на мировом рынке. Показатель EBITDA по итогам года опустился на 17%, составив 2,115 миллиарда долларов. СУЭК отмечает, что снижение EBITDA произошло на фоне уменьшения общей выручки группы, которое частично было компенсировано ростом показателей энергетического сегмента.

Операционный денежный поток группы по сравнению с 2018 годом увеличился на 8%, до 2,059 миллиарда долларов. Как отмечает компания, рост обусловлен акцентом на управлении оборотным капиталом.

Выручка СУЭК от продаж угля внешним покупателям уменьшилась на 15% до 4,877 миллиарда долларов из-за существенного снижения цен на уголь на мировом рынке. Отмечается, что это произошло во многом вследствие значительного предложения газа, что на фоне относительно теплой зимы в Европе и Северо-Восточной Азии привело к снижению спроса на уголь.

Международные продажи угля сократились на 3% — до 53,8 миллиона тонн в связи с негативной рыночной конъюнктурой. Основными направлениями международных продаж компании были Япония, Южная Корея, Китай и страны Юго-Восточной Азии. Нидерланды и Германия также сохранили свой статус важных экспортных направлений. Продажи угля в России выросли на 1,5 миллиона тонн, до 59,9 миллиона тонн благодаря росту поставок на электростанции СГК.

Установленная энергетическая мощность станций СУЭК увеличилась на 35% относительно 2018 года до 14,7 ГВт после приобретения Рефтинской ГРЭС. Рост продаж электроэнергии составил 10%, общий показатель достиг 55,2 миллиарда кВт.ч. В итоге от продаж электроэнергии, теплоэнергии и мощности компания получила 2,132 миллиарда долларов выручки, что на 4% больше по сравнению с предыдущем годом, что обусловлено вкладом новых активов, повышением цен на конкурентном рынке мощности, а также более высокой ценой на электроэнергию в Сибири под влиянием перетока из первой ценовой зоны.

СУЭК — одна из крупнейших угольно-энергетических компаний мира, ведущий производитель угля, тепла и электроэнергии в России. Объединяет 27 шахт и разрезов.