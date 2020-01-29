МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии на прошлой неделе сбили ракеты, нацеленные на нефтяные объекты саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, сообщило издание WSJ со ссылкой на представителей королевства.

"Представители Саудовской Аравии по этому поводу заявили, что все удары были сорваны на прошлой неделе. Aramco от комментариев отказалась", — сообщает издание.

WSJ также отмечает, что Саудовская Аравия и США обвиняют в нападениях Иран, который поддерживает хуситов. Иран свою причастность отрицает.

Ранее в среду правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили о нанесении ракетных ударов по объектам Saudi Aramco и двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства.

Удары по объектам Saudi Aramco в Саудовской Аравии в прошлом году, за которые взяли на себя ответственность хуситы, привели к падению наполовину нефтедобычи в королевстве.