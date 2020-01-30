МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящаяся на акционеров компании, в 2019 году сократилась на 32,1% в годовом выражении и составила 15,843 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании за отчетный период составила 1,95 доллара против 2,8 доллара за 2018 год. Суммарная выручка Royal Dutch Shell опустилась на 11,2% — до 352,107 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал отчетного года упала в 5,8 раза, опустившись до 965 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию за три отчетных месяца составила 0,12 доллара против 0,67 доллара годом ранее. Общая выручка уменьшилась на 18,7%, до 85,066 миллиарда долларов.

Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 79,094 миллиарда долларов, что почти в 1,5 раза выше уровня на конец 2018 года.

Прибыль компании в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за 2019 год упала на 38%, до 4,195 миллиарда долларов. Добыча составила 2,743 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, увеличившись в годовом выражении на 1%. За четвертый квартал компания получила убыток в этом сегменте в размере 787 миллионов долларов против прибыли в 1,601 миллиарда год назад. Добыча составила 2,813 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что практически соответствует уровню годичной давности.

В сегменте переработки и сбыта (downstream) прибыль за год снизилась на 17% — до 6,277 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов снизился на 3% и составил 6,561 миллиона баррелей в сутки. В четвертом квартале прибыль составила 1,037 миллиарда долларов, снизившись в 2,8 раза в годовом выражении. Объем продаж нефтепродуктов сократился на 7% — до 6,435 миллиона баррелей в сутки.