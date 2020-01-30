МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. "Газпром" в текущем году инвестирует в объекты на Сахалине 51,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании по итогам встречи её главы Алексея Миллера и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

"В 2014-2019 годах инвестиции компании (с учетом дочерних обществ) на территории региона составили 82,3 миллиарда рублей. Средства были направлены преимущественно на реализацию проекта "Сахалин-3". В 2020 году инвестиции оцениваются в 51,9 миллиарда рублей", — сообщается в релизе.

В том числе на проекты газификации Сахалинской области "Газпром" планирует выделить 1,39 миллиарда рублей.

"Газпром" развивает на шельфе Сахалина крупный центр газодобычи в рамках государственной Восточной газовой программы. В частности, ведется промышленная разработка Киринского месторождения и эксплуатационное бурение на Южно-Киринском месторождении проекта "Сахалин-3".