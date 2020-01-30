МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 3% на фоне рисков, связанных с риском эпидемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.57 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,16%, до 57,05 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,7%, до 51,89 доллара за баррель. Минутами ранее показатель опустился на 3%, до 51,67 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать негативное влияние коронавируса на темпы роста мировой экономики и спроса на нефть. Число заболевших продолжает расти и, по последним данным, достигло 7711 человек, из них 170 скончались.