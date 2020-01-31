ВАШИНГТОН, 31 янв /ПРАЙМ/. США считают сохранение транзита российского газа через Украину важным фактором сдерживания "российской агрессии", об этом говорится в сообщении госдепартамента.

В материалах ведомства, распространенных к визиту госсекретаря Майка Помпео на Украину 30-31 января, указывается, что США поддерживают "энергетическую независимость Украины от российского доминирования". Там напоминают, что в декабре конгресс США принял закон о санкциях против альтернативного маршрута — российского газового проекта "Северный поток 2".

"Этот шаг подчеркивает поддержку Соединенными Штатами сохранения транзита газа через Украину – стратегического сдерживающего (фактора) против дальнейшей российской агрессии", — говорится в сообщении.

Пол "российской агрессией" США традиционно понимают воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и конфликт в Донбассе, который начался в том же году.

Москва и Киев в конце декабря подписали пятилетний контракт на продолжение транзита газа через Украину.