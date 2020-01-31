МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин и губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече определили приоритетные направления сотрудничества по реализации нефтегазодобывающего проекта на севере Красноярского края — "Восток Ойл", а также меры по поддержке проекта на региональном уровне, сообщается на сайте нефтекомпании.

"По итогам встречи Игорь Сечин и Александр Усс определили приоритетные направления сотрудничества в области дальнейшей реализации масштабного нефтегазодобывающего проекта "Восток Ойл", меры по поддержке проекта на региональном уровне, а также развитию социально-экономического потенциала Красноярского края", — указывается в сообщении.

Конкурентным преимуществом проекта является близость к Северному морскому пути, отмечает "Роснефть". Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений "Восток Ойл" сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. По оценке компании, реализация проекта обеспечит выполнение поставленных президентом РФ задач по увеличению грузопотока по Севморпути до 80 миллионов тонн к 2024 году.

Проект "Восток Ойл" объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит "Нефтегазхолдингу") и Западно-Иркинский участок. По оценке замминистра энергетики Павла Сорокина, затраты на реализацию арктического проекта "Восток Ойл" в создаваемой новой нефтегазовой провинции на Таймыре могут составить до десяти триллионов рублей.