МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на заседании рабочей группы по развитию водородной энергетики в РФ отметил заинтересованность некоторых стран в развитии сотрудничества с РФ в этой сфере, сообщается на сайте Минэнерго России.

В мероприятии приняли участие представители МИДа, Минвостокразвития, Минобрнауки, "Газпрома", "Росатома", а также научного и экспертного сообщества. Как отмечалось в ходе заседания, водородные технологии являются одним из наиболее перспективных высокотехнологичных направлений развития энергетики.

"Сегодня Россия обладает необходимыми заделами и конкурентными преимуществами, чтобы выйти на мировые рынки водородной энергетики. Некоторые страны уже выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с нами в этой сфере", — приводятся в сообщении слова Сорокина.

В прошлом году Минэнерго в инициативном порядке приняло решение о разработке совместно с заинтересованными госорганами и отраслевыми организациями плана мероприятий ("дорожной карты") развития водородной энергетики РФ, чтобы эффективно воспользоваться имеющимися преимуществами и выйти на глобальные рынки водородных технологий.

Как отмечает министерство, реализация этого плана позволит создать предпосылки для развития производственных мощностей, инфраструктуры транспортировки и потребления водорода, а также обеспечить научно-технологическое лидерство РФ в сфере водородной энергетики.

Отмечается, что в ходе состоявшегося заседания члены рабочей группы предложили включить в состав плана мероприятия по ряду направлений, в том числе развитию системы подготовки кадров, венчурному и проектному финансированию, научно-техническому развитию, оценке рынков и определению экономической эффективности проектов водородной энергетики, а также по международному взаимодействию и выходу на международные рынки.