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МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Цены на нефть продолжают опускаться в пятницу вечером из-за рисков эпидемии коронавируса, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 56 долларов за баррель впервые с 7 августа прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.02 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,15%, до 56,11 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с 7 августа прошлого года опустился ниже 56 долларов. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI падает на 1,86%, до 51,17 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать масштабы распространения китайского вируса в мире. По последним данным, жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

"По нашему мнению, по-прежнему сохраняется значительная неопределенность в отношении продолжительности вируса и его воздействия на экономику", — сказал агентству Рейтер стратег-аналитик BNP Paribas Харри Чилингирян (Harry Tchilinguirian).