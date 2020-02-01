КИЕВ, 1 фев — ПРАЙМ. Энергоблок №3 Ровенской АЭС на Украине отключен от сети, причины выясняются, сообщили в субботу в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"Первого февраля 2020 года в 02.24 (03.24 мск — ред.) произошло отключение энергоблока №3 Ровенской АЭС от энергосети. Реакторная установка находится на 35% от номинальной мощности. Выясняются причины отключения", — сообщается на сайте компании.

В работе находятся энергоблоки №2 и №4 Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1417 МВт. Сообщается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. На энергоблоке №1 АЭС продолжается планово-предупредительный ремонт. Проводятся работы согласно графику ремонта.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадке и прилегающей территории Ровенской АЭС находится в пределах действующих норм и не изменялось", — добавили в компании.

Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровненской области Украины. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт.