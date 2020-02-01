СУХУМ, 1 фев — ПРАЙМ. Поставки электроэнергии из России в Абхазию начались 1 февраля, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

"Сегодня, 01.02.2020 с 02.00 часов переток электроэнергии из Российской Федерации в Республику Абхазия был осуществлён", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения на подачу электроэнергии полностью сняты по всей территории республики. "Все абоненты запитаны без ограничений", — отмечают в пресс-службе.

Абхазия в январе обратилась к России с просьбой об импорте электроэнергии в республику по причине низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС. Веерные отключения электроэнергии были введены в Абхазии с понедельника и осуществлялись до начала перетока из РФ. Ограничения были запланированы два раза в сутки по два часа на каждый район. Гендиректор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария говорил, что переток электроэнергии из РФ в Абхазию будет компенсирован из российской инвестпрограммы. В конце прошлого года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год.

Басария 27 января говорил, что ситуация в Джаварском водохранилище на Ингурской ГЭС критическая, уровень воды составляет менее 440 метров. Понижение уровня воды происходит в среднем на 1 метр в сутки. При уровне 420 метров Ингурская ГЭС полностью прекращает работу.

Ингурская ГЭС — это крупнейшая гидроэлектростанция Грузии, на долю которой приходится большая часть энергоснабжения Абхазии. Плотина находится на контролируемой властями Грузии территории, а четыре перепадные ГЭС на реке Эрисцкали, Галское водохранилище и пульт управления контролируются властями Абхазии.