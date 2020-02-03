МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ с 3 февраля сможет предоставлять недропользователям участки недр федерального значения во внутренних морских водах и территориальном море РФ для геологического изучения в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата без проведения аукционов, соответствущие изменения отражены в законе "О недрах".

Такие решения правительство сможет принимать только в отношении участков, включенных в утверждаемый им перечень участков федеральных недр, которые предоставляются в пользование без аукционов. Предоставляться такие участки будут на основании заявки заинтересованных недропользователей, при условии наличия заключений Минобороны и ФСБ России об отсутствии угрозы интересам обороны и безопасности страны.

Правительство также сможет вводить дополнительные требования к совместным компаниям с иностранным участием, претендующим на такие участки. Данные ограничения могут вводиться для обеспечения обороны и безопасности государства по представлению Минобороны и/или ФСБ.

Замглавы Минприроды — руководитель Роснедр Евгений Киселев ранее пояснял, что законопроект может применяться, главным образом, для новых территорий, так называемых гринфилдов, слабоизученных. Ярким примером, по его словам, является Енисейская губа. Глава Роснедр также допускал, что на полосе, которая тянется от Архангельской области до Чукотки и побережья Восточной Камчатки, "возможно открытие принципиально новых месторождений или даже провинций".