МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Правительство Тринидада и Тобаго приняло решение аннулировать соглашение с Венесуэлой о совместной разработке газового месторождения Лоран-Манати в связи с санкциями США против венесуэльской нефтяной компании PDVSA, сообщает газета Daily Express со ссылкой на премьер-министра страны Кита Роули.

"Прогресс в разработке крупного месторождения Лоран-Манати был затруднен санкциями, введенными правительством США, которые запрещают американским компаниям вести дела с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA. Это влияет на возможности американской компании Chevron, которой принадлежат 60% акций месторождения Лоран, участвовать в разработке месторождения Лоран-Манати. Вследствие этого правительство Республики Тринидад и Тобаго и боливарианское правительство Венесуэлы договорились о самостоятельном его освоении каждой из наших стран в пределах их морской зоны", — заявил Роули.

Издание сообщает, что газовое месторождение Лоран-Манати расположено на морской границе двух стран, примерно 30% его площади находится в водах Тринидада и Тобаго. Отмечается, что месторождение содержит более 290 миллиардов кубометров природного газа.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

Позже Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.