МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили взаимодействие в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом тема взаимодействия в рамках ОПЕК+ действительно вчера фигурировала в ходе телефонного разговора президента Путина с королем Саудовской Аравии", — сказал он.

По словам пресс-секретаря, Россия "готова взаимодействовать в этом формате".

Накануне президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию на мировом рынке углеводородов. Стороны подтвердили готовность к дальнейшей координации действий в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка.

По словам Пескова, Россия может быть представлена на встрече ОПЕК в феврале на каком-то уровне, если решение о проведении такой встречи будет принято. "Безусловно, если такие встречи будут, то Россия на каком-то уровне вполне может быть представлена, как это было и раньше", — сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Россия принять участие в экстренной встрече ОПЕК в феврале.

В минувшие выходные источник сказал РИА Новости, что страны ОПЕК+ решили провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов — 4-5 февраля, чтобы проанализировать ситуацию с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти. Собеседник агентства отметил, что альянс продолжает обсуждать перенос на более ранний срок министерских встреч, которые сейчас назначены на 5-6 марта, но пока окончательного решения нет.