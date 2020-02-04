КИЕВ, 4 фев — ПРАЙМ. Украиская компания "Нафтогаз" в январе текущего года получил от российского "Газпрома" $578,4 миллиона в счет оплаты за транзит газа с декабря 2019 по февраль 2020 года включительно. Об этом во вторник сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"В январе "Нафтогаз" получил 239,5 миллиона долларов за транзит в декабре, а также 175,1 миллиона долларов предоплаты за январь и 163,8 миллиона за февраль. Всего 578,4 миллиона долларов. Если сравнить с доходами госбюджета за январь 2020, то это почти 33% (треть всех доходов госбюджета!)", — написал Витренко на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что так как "Газпром" в январе 2020 года использовал для транзита газа по украинской территории менее 50% забронированных мощностей, то тариф на транзит для компании получился выше, чем в декабре 2019 года.

"Ранее "Газпром" платил только за фактически транспортированные объемы, а они составили лишь 46% от законтрактованных. А вот в новом контракте уже действует принцип "качай или плати". Иными словами, если сравнить с предыдущим контрактом, то из-за действия этого принципа в январе 2020 года фактическая ставка транзита газа для "Газпрома" была более чем в два раза выше, чем в декабре 2019 года", — пояснил Витренко.