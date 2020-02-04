МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" определил дату годового общего собрания акционеров компании — оно состоится 26 июня, а также утвердил список кандидатов в свой новый состав, говорится в сообщении "Газпрома".

"Совет директоров принял решение провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Газпром" 26 июня 2020 года в городе Санкт-Петербурге", — сообщается в релизе.

"Утверждены списки кандидатур в совет директоров и ревизионную комиссию", — также говорится в сообщении. Как следует из релиза, все кандидаты в совет директоров являются его действующими членами.

Всего в совете директоров "Газпрома" сейчас 11 человек. В конце января было опубликовано распоряжение правительства РФ о выдвижении девяти кандидатов в состав совета, все они входят в действующий совет. В качестве представителей государства кабмин предложил переизбрать в совет директоров "Газпрома" спецпредставителя президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктора Зубкова (возглавляет действующий состав совета), главу Газпромбанка Андрея Акимова, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, председателя правления компании Алексея Миллера, министра энергетики Александра Новака и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Также правительство предложило переизбрать как независимых директоров председателя "Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса "Kazenergy" Тимура Кулибаева, ректора РГУ нефти и газа имени Губкина Виктора Мартынова и ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимира Мау.

Помимо кандидатур, выдвинутых правительством, совет директоров также утвердил для переизбрания в свой состав заместителей председателя правления компании Виталия Маркелова и Михаила Середу.