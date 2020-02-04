БЕРЛИН, 4 фев — ПРАЙМ. Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта трубопровода "Северный поток-2", которые будут направлены против инвесторов и фирм, принимающих газ, если работы по завершению трубопровода будут продолжены, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.

В случае необходимости санкции могут быть приняты уже в феврале или марте. Как пишет издание, конгресс США готов принять новые санкции, "если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода". Санкции будут направлены против европейских инвесторов проекта или "по возможности" фирмы, принимающие газ из российского трубопровода.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке "Северного потока-2".