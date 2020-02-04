МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Электроснабжение восстановлено в Дагестане после аварийных отключений из-за сильного ветра во вторник, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Ранее около 41,6 тысячи человек остались без света в Дагестане из-за сильного ветра. Массовые аварийные отключения в распределительных сетях начались с 11.30 мск, мощность отключенных потребителей составляла 27,7 МВт.

"В 19.49 аварийно-восстановительные работы завершены", — говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам были привлечены 120 человек и 31 единица специальной техники.