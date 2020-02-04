МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Возможные новые санкции США против проекта "Северный поток-2" не смогут помешать достроить газопровод, но могут сделать невозможным его функционирование впоследствии, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Немецкое издание Handelsblatt во вторник сообщило со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что конгресс США в феврале или марте может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток-2", которые будут направлены против инвесторов и компаний, принимающих газ по газопроводу.

"Введение США санкций, потенциально запрещающих европейским компаниям принимать газ из "Северного потока-2", может привести к тому, что проект, даже будучи достроенным, не сможет функционировать. Серьезные европейские компании едва ли пойдут на риск, если такие санкции будут введены",- отмечает аналитик.

При этом в отличие от санкций против покупателей газа, меры против инвесторов "Северного потока-2" не окажут значимого влияния на реализацию проекта и не помешают достроить трубопровод, подчеркивает Маринченко.

"Санкции против инвесторов в проект представляют в первую очередь проблему для "Газпрома", который является 100% спонсором проекта и пока не является объектом американских санкций… Европейские партнеры, в том числе Uniper, предоставили займы проекту, но не вошли в его капитал. Их участие для завершения проекта некритично", — заявил он.

В целом эксперт не исключает, что новости о введении новых санкций США могут оказаться спекуляциями, особенно учитывая то, что после заключения Россией и Украиной транзитного контракта у Штатов стало меньше аргументов для ужесточения санкционного режима в отношении РФ.