МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Китайские импортеры сжиженного природного газа (СПГ) рассматривают возможность объявления форс-мажора и временной приостановки контрактов из-за рисков влияния коронавируса на спрос на энергоносители, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Китайские государственные импортеры сжиженного природного газа рассматривают возможность того, смогут ли они временно приостановить контракты на переохлажденное топливо, поскольку вспышка коронавируса сдерживает спрос на энергоносители во второй по величине экономики мира", — сообщило издание.

Временная отмена контрактов при условиях, известных как форс-мажор, может быть объявлена со стороны таких компаний, как China National Offshore Oil Corporation и, возможно, Sinopec и China National Petroleum Corporation, сообщили газете два знакомых с ситуацией источника.

Издание отмечает, что остается вопрос по поводу того, смогут ли покупатели СПГ принять такие меры, так как они часто рассчитаны на более обычные проблемы, такие как поломка оборудования, которые могли бы помешать принять поставки.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, в Китае подтвержден 20 471 случай заболевания коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся 2 788 пациентов, всего от заболевания скончались 425 человек.

Ситуация вокруг коронавируса представляет риск для ряда экономических сфер, таких как туризм, перевозки и торговля, что может негативно сказаться на прогнозах роста экономики Китая. Впоследствии такая динамика может повлиять на рост мировой экономики, и, как следствие, спрос на энергоносители. Ранее СМИ сообщили, что технический комитет ОПЕК+ оценил замедление роста спроса на нефть в текущем году в 200 тысяч баррелей в сутки в случае развития ситуации с коронавирусом по худшему сценарию.