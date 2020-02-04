МИНСК, 4 фев /ПРАЙМ/. Ряд заправок "Лукойла" в Белоруссии ввели ограничения на покупку топлива в одни руки, сообщает белорусский портал tut.by.

"На ряде региональных заправок "Лукойла" введены лимиты на покупку топлива", — сообщил портал, ссылаясь на информацию от своих пользователей.

По данным портала, эту информацию ему подтвердили на некоторых АЗС в республике. Например, на заправочной станции "Лукойла" в Бресте сообщили, что введено ограничение на покупку дизеля до 100 литров в одни руки, причем лимит касается и легкового, и грузового транспорта. "Проблемы с топливом, его не хватает на все заправки", — пояснили на АЗС.

В то же время на заправках "Лукойла" в Минске, Бобруйске, Гродно, Солигорске и Витебске информацию об ограничениях опровергли, отметив, что "пока никаких распоряжений не поступало, что будет завтра, неизвестно". Комментариями самого "Лукойла" РИА Новости не располагает.

По неподтвержденной информации, белорусским сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании, отказывают в поставках нефтепродуктов с НПЗ в Мозыре и Новополоцке. "Нет нефти — нет бензина", — сказали собеседники портала. Отмечается, что с января "Лукойл", "Роснефть", "Газпром нефть" и "Татнефть" отказались поставлять нефть в Белоруссию без премии.

В белорусском госконцерне "Белнефтехим" не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию об ограничениях по поставкам нефтепродуктов.

Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. Белорусский лидер Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок альтернативной нефти. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.

По данным "Белнефтехима", в январе цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой. Ранее Лукашенко заявлял, что у Белоруссии требовали еще заплатить премию российским компаниям в размере 15-16 долларов на тонну. В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале.