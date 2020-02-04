ТЕГЕРАН, 4 фев /ПРАЙМ/. Иранский министр нефти Бижан Зангане заявил, что Тегеран стал крупнейшим экспортером бензина среди стран-членов ОПЕК.

"Сейчас мы стали крупнейшим экспортером бензина в ОПЕК", — сказал он в эфире IRIB TV 1.

Министр отметил, что это стало возможным за счет введения квот, без которого Иран уже в 2021 году из экспортера превратился бы в импортера.

По его словам, в данный момент ежедневное потребление бензина в стране составляет 75-76 миллионов литров в день. Такой показатель стал возможным благодаря решению правительства по квотам на приобретение бензина в ноябре 2019 года, за счет чего потребление снизилось на 20 миллионов литров.

Он добавил, что у министерства нет планов на изменение квот.

Зангане также заявил, что не намерен говорить об объемах экспорта нефти в условиях санкций США и "войны", в которой "враг тоже слышит", потому что озвучивание этих данных "нанесет вред" Ирану.

В Иране в середине ноября прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков, а также жертвами и пострадавшими среди и их участников, и правоохранительных органов.

Госдепартамент США утверждал, что в беспорядках от рук властей погибли более 1 тысячи человек, Тегеран отверг эти предположения. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.