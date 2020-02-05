МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Потери от "незаконной блокады" портов отгрузки Национальной нефтяной компании Ливии (NOC) для ливийской экономики достигли 931,8 миллиона долларов, говорится в заявлении компании.

Ранее NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине января дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

"Национальная нефтяная компания подтверждает, что уровень добычи сократился до уровня 187 337 баррелей в день, потери в результате незаконной блокады составили 931 775 672 долларов США", — сообщается в заявлении, опубликованном в Twitter компании.

NOC — интегрированная государственная нефтегазовая компания Ливии. Основана в 1970 году, штаб-квартира расположена в Триполи.