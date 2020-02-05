МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Попытка США ввести новые санкции против "Северного потока-2" объясняется необходимостью наращивать экспорт американского сжиженного газа, а также желанием определенных политических сил набрать очки перед президентскими выборами, считают эксперты. Они не исключают, то новый пакет ограничений не пройдет, но даже если это случится, строительство трубопровода все же будет завершено. А вот его функционирование может оказаться под вопросом.

Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта трубопровода "Северный поток-2". По данным немецкого издания Handelsblatt, они будут направлены против инвесторов и фирм, принимающих газ, если работы по завершению трубопровода будут продолжены. В случае необходимости санкции могут быть приняты уже в феврале или марте. Как пишет издание, конгресс США готов принять новые санкции, "если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода".

В сенате США сообщают, что многие его представители недовольны "Северным потоком-2", поскольку проект увеличивает зависимость ряда европейских государств от российского газа. В то же время, единства по поводу принятия новых санкций среди парламентариев нет.

Эксперты не исключают того, что новости о введении новых санкций США в конечном итоге могут оказаться спекуляциями. "Это вероятно, особенно учитывая то, что после заключения Россией и Украиной транзитного контракта у Штатов стало меньше аргументов для ужесточения санкционного режима в отношении РФ", — говорит старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

СТРОЙКА БУДЕТ ЗАВЕРШЕНА

Несмотря ни на что, оставшиеся 150 километров трубопровода будут достроены, уверены эксперты. Тема санкций может влиять на сроки ввода в эксплуатацию "Северного потока-2", но уже не отменит сам факт. 100-процентным спонсором проекта является "Газпром", который пока не является объектом американских санкций. А европейские партнеры предоставили займы проекту, но не вошли в его капитал. Их участие для завершения строительства не так уж критично.

Помимо популизма и желания набрать очки перед президентскими выборами, борьба американских конгрессменов с трубопроводом имеет и существенную экономическую подоплеку, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин. "Особенно нынешней теплой зимой, когда цены на газ в США в разгар отопительного сезона упали до минимумов с 2016 года", — указал он.

Дело в том, что в последние годы производство газа в США быстро растет и внутренне потребление существенно отстает от роста предложения. Это формирует тенденцию увеличения запасов. Рост экспорта газа для США является почти единственным шансом избавиться от излишков. И здесь, видимо, все средства хороши, включая политическое давление и рестрикции, прикрываемые заботой об энергетической безопасности.

Это проект регионального значения, от которого зависит энергобезопасность всей Европы, поэтому как в его финансировании, так и в сбытовой цепочке присутствуют большое количество компаний, говорит ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. "Судя по характеру и срокам анонсированных санкций, США будут пытаться наказать всех и сразу, что, на мой взгляд, тяжело", — считает он.

В то же время в эффективности санкций США сомневаться не приходится: из-за них срок ввода "Северного потока-2" был отложен на год. В итоге, если новые ограничения все же будут приняты, эффект от них будет крайне неприятным, но ограниченным, добавил аналитик.

А ВОТ РАБОТА ПОД ВОПРОСОМ

Эксперты напоминают, что для Германии ситуация вокруг "Северного потока-2" — не только вопрос экономического характера, но и политического авторитета на международной арене. Не зря многие политики и представители бизнеса страны резко отрицательно высказываются об американском давлении, характеризуя его, как посягательство на право стран ЕС самим решать вопросы бизнеса, тем более, речь идет исключительно о законных способах. Так, МИД ФРГ в среду заявил, что отвергает любые экстерриториальные ограничения.

При этом, если санкции все же будут введены, в первую очередь они отразятся на инвесторах и покупателях газа, считает Сидоров. "Вероятно, в результате санкций поставки газа по "Северному потоку-2" будут сопряжены с дополнительными расходами, что снизит рентабельность проекта и повысит конкурентоспособность СПГ из США", — говорит он.

По мнению Маринченко, это может привести к тому, что проект, даже будучи достроенным, не сможет функционировать. Серьезные европейские компании едва ли пойдут на риск, если такие санкции будут введены, полагает он.