МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом не нарушила поставки сжиженного природного газа с "Ямала СПГ" в Азию, все договора выполняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Новатэка".

"Отгрузки продукции с проекта "Ямал СПГ" осуществляются в плановом режиме в соответствии с заключенными договорами, включая поставки в азиатском направлении. Все стороны добросовестно исполняют взятые на себя обязательства", — ответили в пресс-службе на вопрос о влиянии ситуации с коронавирусом в Китае на поставки СПГ компании и возможных обращениях китайских покупателей с просьбой приостановить закупки.

Во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что китайские импортеры СПГ рассматривают возможность объявления форс-мажора и временной приостановки контрактов из-за рисков влияния коронавируса на спрос на энергоносители. Временная отмена контрактов при условиях, известных как форс-мажор, может быть объявлена со стороны таких компаний, как China National Offshore Oil Corporation и, возможно, Sinopec и China National Petroleum Corporation, сообщили изданию два источника, знакомых с ситуацией.