МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Глава "Россетей" Павел Ливинский в ходе визита в Воронеж принял участие в презентации эталонной модели электросетевого комплекса на базе дочерних структур компании. Её реализация подразумевает консолидацию региональных и муниципальных электросетевых активов, установление долгосрочных тарифов и развитие дополнительных сервисов.

"Такой подход позволяет снизить эксплуатационные и инвестиционные затраты при повышении надежности электроснабжения, что положительно воспринимается потребителями всех категорий, так как при улучшении качества предоставляемых услуг тариф на передачу и распределение электроэнергии удается сдерживать, а за счет новых услуг клиентам получается повышать свою энергоэффективность и, как следствие, сокращать расходы на электроэнергию", — подчеркнул Ливинский.

Он также проконтролировал ход строительства новой подстанции 110 кВ "Спутник", принял участие в церемонии запуска в эксплуатацию новых цифровых объектов, расположенных в четырех регионах, и вместе с губернатором Воронежской области Александром Гусевым открыл стилизованную опору линии электропередачи "Маяк".

По словам Ливинского, такие центры помогают осуществить переход на новую структуру управления с меньшим числом уровней передачи информации и принятия решений, а также совершенствовать систему обеспечения безопасности энергообъектов. Эти задачи являются важной составной частью концепции "Цифровая трансформация-2030", которую реализуют "Россети".

Все центры оборудованы цифровыми каналами связи и современными информационными системами, позволяющими в режиме реального времени контролировать состояние электросетевых объектов, анализировать параметры качества электроэнергии, управлять производственным персоналом.

"Мы последний год крайне эффективно взаимодействуем с группой "Россети". Яркий пример – заключенное соглашение на установление долгосрочных тарифов на передачу и распределение электроэнергии, благодаря которому энергетики смогли увеличить объем ежегодных инвестиций в регион в полтора раза", — отметил Гусев.