МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели только бумаги "Ленты", а расписки "Роснефти" не изменились в цене, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" осталась на уровне прошлого закрытия в 7,63 доллара, "Новатэка" — выросла на 1%, до 182,7 доллара, "Лукойла" — на 0,97%, до 104,5 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,92%, до 7,41 доллара, "Газпром нефти" — на 3,4%, до 36,45 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 2,58%, до 34,2 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 1,3%, до 14,75 доллара, НЛМК — на 2,58%, до 34,2 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 2,02%, до 1,52 доллара, Сбербанка — на 0,31%, до 16,44 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 3,19%, до 25,9 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,6%, до 5,89 доллара, стоимость бумаг "Магнита" увеличилась на 0,7%, до 13,74 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 0,33%, до 3,06 доллара.