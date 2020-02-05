КАИР, 5 фев /ПРАЙМ/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назначил Тауфика Хаккара новым главой государственной нефтегазовой компании Sonatrach, об этом сообщает алжирское издание Shourook.

Предыдущий глава алжирского энергетического гиганта Шейхи Камельэддин проработал на своем посту всего три месяца. Он был назначен на должность в ноябре минувшего года временным президентом Алжира Абделькадером Бенсалахом.

Компания Sonatrach является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке. Она занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов.

Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. В то же время добыча нефти в этой стране снизилась до миллиона баррелей в сутки. Считается, что для улучшения ситуации в этой сфере необходимы иностранные инвестиции, которые тормозились из-за сложного законодательства и фискальной системы.