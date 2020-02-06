МИНСК, 6 фев /ПРАЙМ/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас наделил своего первого заместителя Дмитрия Крутого полномочиями подписать соглашение с Казахстаном о поставке нефти при достижении договоренностей между сторонами, говорится в опубликованном в четверг постановлении белорусского правительства.

"Совет министров Республики Беларусь постановляет уполномочить первого заместителя премьер-министра Крутого Дмитрия Николаевича на проведение переговоров по проекту соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", — отмечается в документе.

Крутой также уполномочен "на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".

Постановление подписано Румасом 4 февраля и вступило в силу со дня принятия.

В среду вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что соглашение с Казахстаном в сфере поставок нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности и будет подписано "в самое ближайшее время". Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана, что позволит максимально приблизить ее к стоимости российского сырья. Белорусская сторона рассчитывает на поставки трубопроводным транспортом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее своим указом уполномочил правительство республики на переговоры с Казахстаном по проекту соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов и на его подписание. Делегация концерна "Белнефтехим" отправится в Казахстан для предметных переговоров 6 февраля. Минэнерго Казахстана сообщило ранее, что организует встречи белорусской стороны с казахстанскими поставщиками нефти.

Президент Белоруссии на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Первый вице-премьер Крутой говорил, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана. Кроме того, Минск закупил около 86 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт Клайпеды и далее по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.