ВАШИНГТОН, 6 фев /ПРАЙМ/. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Россию в конце февраля или в марте, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

Гросси получил приглашение Путина посетить Россию 2 декабря, сразу после того, как его назначили на пост нового главы МАГАТЭ.

"Мы работаем над датой, я работаю с послом Ульяновым насчет конкретной даты. Это может быть в марте, в конце февраля или в марте. Это зависит от повестки президента, на самом деле. Но я жду, когда они подтвердят точную дату", — рассказал Гросси РИА Новости.

Он добавил, что с нетерпением ждет визита.

"Я правда очень жду встречи с ним (Путиным — ред.), министром иностранным дел Лавровым и моими друзьями из Росатома. Я недавно общался с гендиректором Росатома (Алексеем) Лихачевым. Так что я имею в виду, повестка такая огромная в России, как вы можете представить", — отметил он.

Во время визита он планирует обсудить в том числе и иранский вопрос.

"Потому что, совершенно очевидно, Россия — участница СВПД и играет очень важную и очень конструктивную роль в этом отношении", — сказал он.