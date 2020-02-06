ВАШИНГТОН, 6 фев /ПРАЙМ/. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется, что Иран не введет ограничения против работы агентства в стране.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем не исключил, что Тегеран может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ в случае возникновения "новых обстоятельств".

"Я обеспокоен, но надеюсь, что они не сделают это. Как я уже сказал сегодня, деятельность (МАГАТЭ в Иране – ред.) продолжается. Я надеюсь, что мы сможем работать без какого-либо неудобства. Я действительно надеюсь, что не будет никакого нарушения (работы – ред.) или перебоя. Потому что если это произойдет, я думаю, это будет очень серьезным и очень плохим посланием международному сообществу. Я надеюсь, что это не произойдет", — сказал Гросси РИА Новости.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, в начале января перейдя к "последнему" пятому отказу выполнять положения соглашения.