"Эн+ Груп" выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Эн+ Груп" (En+ Group) выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за 1,58 миллиарда долларов, для этого она привлекла кредит Сбербанка на сумму до 110,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
"Эн+ Груп" выкупит 136 511 122 акции у группы ВТБ за денежные средства по цене 11,57 доллара за штуку, что означает существенный дисконт к фундаментальной стоимости компании", — отмечается в сообщении.
Закрытие сделки ожидается примерно 12 февраля.
Компания сообщила также, что намерена возобновить выплату дивидендов в 2020 году.
"Группа подтверждает свое намерение возобновить выплату дивидендов в 2020 году и предоставит дополнительную информацию о потенциальных выплатах дивидендов после изучения результатов по МСФО за весь 2019 год", — сообщает компания.
Такие планы она уже анонсировала в августе.
https://1prime.ru/energy/20200206/830901801.html