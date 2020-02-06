МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Эн+ Груп" (En+ Group) выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за 1,58 миллиарда долларов, для этого она привлекла кредит Сбербанка на сумму до 110,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Эн+ Груп" выкупит 136 511 122 акции у группы ВТБ за денежные средства по цене 11,57 доллара за штуку, что означает существенный дисконт к фундаментальной стоимости компании", — отмечается в сообщении.

Закрытие сделки ожидается примерно 12 февраля.

Компания сообщила также, что намерена возобновить выплату дивидендов в 2020 году.

"Группа подтверждает свое намерение возобновить выплату дивидендов в 2020 году и предоставит дополнительную информацию о потенциальных выплатах дивидендов после изучения результатов по МСФО за весь 2019 год", — сообщает компания.

Такие планы она уже анонсировала в августе.