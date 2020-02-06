Китайская CNOOC объявила форс-мажор по некоторым поставкам СПГ
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) объявила форс-мажор по некоторым поставкам для нее сжиженного природного газа от как минимум трех поставщиков, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.
Названия компаний-поставщиков в материале не уточняются. При этом отмечается, что форс-мажор распространится на покупки СПГ в течение февраля и марта.
Во вторник Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что китайские импортеры СПГ рассматривают возможность объявления форс-мажора и временной приостановки контрактов из-за рисков влияния коронавируса на спрос на энергоносители. Уточнялось, что временная отмена контрактов при условиях, известных как форс-мажор, может быть объявлена China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и, возможно, Sinopec и China National Petroleum Corporation (CNPC).
Позднее, в среду, ситуацию с поставками СПГ в Китай прокомментировал российский "Новатэк". Компания отметила, что поставки сжиженного природного газа с "Ямала СПГ" в Азию не нарушены и все договора выполняются.
https://1prime.ru/energy/20200206/830901910.html