МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) объявила форс-мажор по некоторым поставкам для нее сжиженного природного газа от как минимум трех поставщиков, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.

Названия компаний-поставщиков в материале не уточняются. При этом отмечается, что форс-мажор распространится на покупки СПГ в течение февраля и марта.

Во вторник Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что китайские импортеры СПГ рассматривают возможность объявления форс-мажора и временной приостановки контрактов из-за рисков влияния коронавируса на спрос на энергоносители. Уточнялось, что временная отмена контрактов при условиях, известных как форс-мажор, может быть объявлена China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и, возможно, Sinopec и China National Petroleum Corporation (CNPC).

Позднее, в среду, ситуацию с поставками СПГ в Китай прокомментировал российский "Новатэк". Компания отметила, что поставки сжиженного природного газа с "Ямала СПГ" в Азию не нарушены и все договора выполняются.