МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль французской нефтегазовой компании Total, приходящаяся на группу, по итогам 2019 года снизилась на 2% по сравнению с 2018 годом и составила 11,267 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 4,38 доллара против 5,05 доллара годом ранее. Выручка Total за отчетный период уменьшилась на 4,4%, до 200,316 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала 2019 года Total получила чистую прибыль в 2,6 миллиарда долларов, что в 2,3 раза больше показателя годичной давности. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 1,19 доллара против 1,17 доллара годом ранее. Выручка уменьшилась на 6%, до 49,28 миллиарда долларов.

Совокупный объем добычи углеводородов за 2019 год составил 3,014 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, что на 9% выше показателя годичной давности.

"Органический рост добычи должен превысить 2% в 2020 году благодаря увеличению количества проектов, начатых в 2019 году, и ожидаемых запусков новых проектов в 2020 году, особенно Iara 2 в Бразилии", — говорится в сообщении компании.

Нефтегазовая компания Total работает более чем в 130 странах мира, штат превышает 100 тысяч сотрудников. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк".