ВАРШАВА, 6 фев — ПРАЙМ. Польские государственные компании больше не будут закупать уголь в России, заявил министр государственных активов Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF FM.

По предварительным данным, импорт угля в Польшу в 2019 году составил 18-19 миллионов тонн. Более 70% этого объема импортировано из России. Основными госкомпаниями, импортирующими уголь из России в Польшу, являются Weglokoks (Углекокс) и Польская энергетическая группа (PGE).

"Могу заявить, потому что я провел переговоры с руководителями государственных компаний по этому вопросу, что они больше не будут доставлять уголь из-за рубежа", — сказал Сасин.

При этом он отметил, что речь идет не только об угле российского происхождения. "Надо сказать, что это не только уголь из России. Он завозился из Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, из США", — пояснил министр.

Недавно активисты польского шахтерского профсоюза "Август 80" перекрыли железнодорожную линию у принадлежащей компании Tauron электростанции "Лазиска" на востоке страны, протестуя против импорта угля из России. Шахтерские профсоюзы планируют 17 февраля начать предупредительную забастовку, а 28 февраля провести уличную акцию протеста в Варшаве. Они требуют повышения зарплат в отрасли и прекращения снижения объема добычи угля в Польше.