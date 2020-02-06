МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Общий объем средств, направленный австрийской OMV на финансирование строительства газопровода "Северный поток-2", составляет около 700 миллионов евро, сказал глава компании Райнер Зеле в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"Мы уже профинансировали проект примерно на 700 миллионов евро", — заявил Зеле.

Он также сказал, что задержка строительства "Северного потока-2" никак не скажется на финансовой отдаче от участия OMV в проекте. По словам Зеле, договоренности о финансировании проекта включают в себя условия, которые защищают компанию от риска потери вложенных средств.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".