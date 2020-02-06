МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Ямал СПГ" сегодня фактически производит 20,5 миллиона тонн сжиженного природного газа в год, тогда как проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн, заявил глава французской Total (один из партнеров "Новатэка" по проекту) Патрик Пуянне.

"Кстати говоря, у вас нет этих цифр, но новость хорошая: сегодня "Ямал СПГ" производит 20,5 миллиона тонн, 20,5! Этот завод просто уникальный, не только в контексте сроков и бюджета проекта, но в контексте роста первоначальной (оценки мощности — ред.) в 16,5 миллиона. Сегодня он поставляет 20,5 миллиона тонн", — сказал Пуянне на пресс-конференции по результатам компании за 2019 год, транслируемой на сайте Total.