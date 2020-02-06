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МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Московская биржа на основании рекомендации своего индексного комитета пересмотрела значение коэффициента free float (количества ценных бумаг в свободном обращении) обыкновенных акций компании "Газпром" и установила его равным 50%, говорится в сообщении биржи.

"Шестого февраля состоялось заседание индексного комитета Московской биржи, на котором участники рынка рекомендовали Московской бирже установить показатель free float (количество ценных бумаг в свободном обращении) акций "Газпрома" на уровне 50% (сейчас — 46%)", — пояснили РИА Новости на Московской бирже. Уточняется, что новое значение показателя акций в свободном обращении будет учитываться в индексах со следующего планового пересмотра — с 20 марта.

Индексный комитет рассмотрел представленную "Газпромом" информацию о владельцах акций в процессе размещения в июле и ноябре 2019 года. Также участники комитета изучили проведенный биржей по итогам 2019 года анализ динамики объемов торгов и структуры участников рынка, заключавших сделки с акциями "Газпрома", который свидетельствует об увеличении ликвидности акций компании, добавили на бирже.

При этом вес акций "Газпрома" в основных индексах Московской биржи уже является максимально возможным (15%) и не будет увеличен в связи с повышением free float.

"Газпром" в 2019 году в результате двух размещений (в июле и ноябре) продал пакет квазиказначейских акций размером 6,6% от уставного капитала, выручив совокупно около 327 миллиардов рублей. В обоих случаях все размещенные бумаги были проданы одному неназванному покупателю.

Компания в ноябре также сообщала, что в результате размещения доля акций "Газпрома" в свободном обращении увеличилась, по её оценке, до 49,61% от уставного капитала. Однако Московская биржа сохранила оценку free float на уровне 46%. Издание Forbes в январе писало, что индексный комитет биржи принял решение не увеличивать показатель, так как не был раскрыт покупатель квазиказначейского пакета "Газпрома".