МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Французская энергетическая компания Engie не будет переназначать Изабель Коше (Isabelle Kocher) на пост генерального директора, говорится в релизе компании.

"Совет директоров решил не предлагать повторное назначение Изабель Коше на следующем собрании акционеров. Это станет окончанием ее работы в качестве генерального директора", — говорится в релизе.

Совет директоров полагает, что для дальнейшего развития стратегии компании требуется новый руководитель. При этом Коше будет занимать пост гендиректора Engie до официального окончания срока ее пребывания на этом посту, который заканчивается в мае.

Кроме того, временным исполнительным директором компания планирует назначить исполнительного вице-президента и генерального секретаря Клэр Вейсан (Claire Waysand).

Коше занимала пост руководителя компании на протяжении четырех лет.

Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.