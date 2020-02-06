ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" объявил конкурс на поиск подрядчика для бурения скважин Южно-Киринского месторождения на Сахалине в 2020, 2022 годах, начальная цена контракта составляет 1,7 миллиарда рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

В материалах сказано, что в обязанности подрядчика входит, в частности, разработка и бурение скважин Южно-Киринского месторождения в 2020 и 2022 годах, предоставление сервисных специалистов на период строительства скважин, а также передача данных в реальном времени для нужд ООО "Газпром флот". На период с мая по ноябрь 2020 года запланировано шесть скважин, еще шесть — с мая по октябрь 2022 года.

Начальная цена контракта составляет 1,7 миллиарда рублей.

Заявки принимаются с 6 по 20 февраля. Итоги конкурса подведут 26 февраля.

"Газпром" развивает на шельфе Сахалина крупный центр газодобычи в рамках государственной Восточной газовой программы. В частности, ведется промышленная разработка Киринского месторождения и эксплуатационное бурение на Южно-Киринском месторождении проекта "Сахалин-3".