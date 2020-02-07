ВАШИНГТОН, 7 фев /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Мировой спрос на нефть достигнет пика примерно в 2041 году, а нефтяные монархии Персидского Залива могут остаться без накоплений уже через 15 лет, говорится в докладе Международного валютного фонда по данному региону.

"Целевой прогноз по долгосрочному спросу на нефть… предсказывает, что глобальный спрос на нефть достигнет пика в районе 2041 года на уровне примерно в 115 миллионов баррелей в день, а затем продолжит снижаться", — говорится в докладе.

К падению спроса приведет повышение эффективности расходования электроэнергии, уточняет фонд.

"Если эти ожидания сбудутся, они в корне изменят экономическую ситуацию многих стран-экспортеров нефти, включая те, что входят в Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива", — говорится в докладе. В этот региональный блок входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия. Бахрейн и сейчас сталкивается с трудностями — он получил 10-миллиардный стабилизационный кредит от стран-соседей, а долг страны почти сравнялся с ее годовым ВВП.

По данным доклада, нефтяные государства региона могут потратить накопленные сбережения уже в ближайшие 15 лет, то есть к концу 2034 года. Этот прогноз основывается на нынешней цене барреля нефти в районе 55 долларов.

"Накопленное финансовое благосостояние региона, оценивающееся в 2 триллиона долларов на настоящий момент, станет отрицательным к 2034 году, и регион перейдет в разряд заемщиков", — говорится в докладе.

Даже если цены на нефть будут выше, чем сейчас, страны Залива в конечном счете потратят все свои сбережения, предупреждает МВФ. Фонд рекомендует этим государствам диверсификацию экономики, бюджетную экономию и реформу государственного сектора.