КАРАКАС, 7 фев /ПРАЙМ/. Глава МИД России Сергей Лавров начинает в пятницу рабочий визит в Венесуэлу, в рамках которого встретится с министром иностранных дел и вице-президентом страны, а также будет принят лидером боливарианской республики Николасом Мадуро. В последний раз Лавров посещал Венесуэлу в 2011 году, тогда страной руководил Уго Чавес.

В Москве накануне поездки заявили, что "замышлявшийся блицкриг" США в отношении Венесуэлы провалился.

ПРОВАЛ БЛИЦКРИГА

Визит Лаврова в Каракас пройдет почти спустя год после начала массовых беспорядков, когда спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным президентом. Тогда в Москве заявили о неприятии попытки госпереворота, а последовательная линия Москвы по поддержке действующих властей Венесуэлы оказалась выигрышной, заявил РИА Новости заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Этот визит — подтверждение принципиальной основы российской политики и в Латинской Америке в целом, и в отношении Венесуэлы в частности. Действительно, год назад многие считали, что режим Мадуро долго не продержится, многие партнеры России призывали Москву согласиться с вариантом какого-то политического транзита. Москва избрала другой путь, она сохранила свою поддержку президента Мадуро, осудила попытку госпереворота. И в общем-то на данный момент можно сказать, что, как и несколько раньше в Сирии, в Венесуэле Россия выиграла", — сказал Кортунов.

"Поэтому, я думаю что визит — это возможность подтвердить последовательность российской политики", — добавил он.

В Вашингтоне придерживаются других оценок, буквально накануне визита Лаврова в Каракас президент США Дональд Трамп заявил, что "власть тирании Мадуро будет сломлена". Эти слова он произнес в ходе ежегодного послания конгрессу, а в зале в это время присутствовал Гуаидо. В российском МИД в ответ на это подчеркивают, что вопреки намерениям Вашингтона ситуация внутри Венесуэлы постепенно стабилизируется.

"Спустя год после начала радикальной оппозицией под управлением Вашингтона "операции", смысл которой — сформировать в Венесуэле альтернативный законному правительству центр власти, можем констатировать провал замышлявшегося "блицкрига". Несмотря на раскачивание уличной стихии, ужесточение санкционного удушения национальной экономики, стремление поощрить военнослужащих к нарушению присяги, наконец прямую силовую попытку государственного переворота 30 апреля прошлого года, руководство страны во главе с президентом Николасом Мадуро выстояло", — заявил РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Глава российского МИД 7 февраля встретится не только с коллегой Хорхе Арреасой и исполнительным вице-президентом страны Делси Родригес, но и самим Мадуро.

Примечательно, что прошлый визит Лаврова в Венесуэлу состоялся в 2011 году, тогда страной руководил Чавес, который, несмотря на тяжелое состояние, провел длительную беседу с российским министром. Мадуро тогда возглавлял МИД.

Нынешний визит Лаврова приурочен к 75-летию установления дипотношений между Россией и Венесуэлой (14 марта 1945 года). В ходе контактов на различных уровнях стороны обсудят, как дальше развивать взаимодействие, которое Мадуро ранее назвал "глубоким и историческим", примером "того, какими могут быть отношения между странами".

Государственный телеканал Венесуэлы VTV в четверг сообщил, что официальный визит Лаврова позволит двум странам "ещё больше укрепить тесные связи".

В российском МИД анонсировали, что в ходе встреч на различном уровне будет обсуждаться усиление кооперации в энергетике, горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, медицине и военно-техническом сотрудничестве, а также активизация усилий по противодействию "незаконно введенным односторонним санкциям".

"Именно нажим, который оказывают США на законные власти Венесуэлы с использованием различных видов рестрикций, привел в прошлом году к срыву переговоров между правительством и оппозицией в рамках "процесса Осло", осложнил поиск компромиссных развязок в этой стране", — напомнил Щетинин.

КАРАКАС ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Эксперты отмечают, что переговоры Лаврова в Венесуэле призваны в том числе очертить рамки возможных новых совместных проектов, детали которых будут уже подробно обсуждаться в рамках межправительственной комиссии высокого уровня (сопредседатель с российской стороны — вице-премьер Юрий Борисов). Предыдущее, 14-е заседание комиссии прошло в 5 апреля 2019 года в Москве. После этого в Каракасе в октябре состоялась встреча Борисова и его венесуэльского коллеги, в ходе которой обсуждался в том числе вопрос доведения товарооборота до 150 миллионов долларов.

Одна из сфер, где Москва и Каракас являются традиционными партнерами и где в новом году могут открыться новые перспективы — нефтегазовый сектор. В январе Мадуро на фоне действующих санкций со стороны США попросил национальных и иностранных инвесторов оказать поддержку нефтяному сектору Венесуэлы. По его словам, "многое предстоит сделать, нужно много опыта, чтобы достичь цели по увеличению добычи нефти в 2020 году как минимум до 2 миллионов баррелей в день".

США не медлили с ответом: накануне визита Лаврова в Каракас советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении российской "Роснефти" — основного российского партнера венесуэльской PDVSA, если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.

Помимо сотрудничества в нефтегазовой сфере стороны обсуждают проекты, которые позволят обеспечить развитие сельского хозяйства Венесуэлы, разведку и добычу алюминия и никеля, модернизацию химической промышленности. При этом в Москве подчеркивают, что Венесуэла в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по государственному кредиту, выданному по соглашению от 2011 года. "Все платежи осуществляются своевременно в соответствии с установленным графиком. Вопрос реструктуризации в повестке дня не стоит", — заявил РИА Новости Щетинин.